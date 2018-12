Šampanja pole enam müüduim vahuvein maailmas, üks teine jook on ta troonilt tõuganud

Populaarse Itaalia vahuveini müüginumbrid on viimase aastaga kasvanud nii palju, et tema turuosa on hakanud kasvama nö õige šampuse ehk Prantsuse Champagne piirkonnas toodetud vahuveini turuosa arvelt, vahendab Fortune.

Kuigi Prantsuse šampanja hind on tihti prosecco hinnast oluliselt kõrgem, on ka selle valmistamise protsess Itaalia vahuveinist oluliselt keerulisem. Tootmismahtudelt ületas Kirde-Itaalias valmiv prosecco prantslaste šampanjat esmakordselt viis aastat tagasi.

Tänaseks ületavad prosecco müügimahud 75% ulatuses šampanja omi, küündides umbes 544 miljoni pudelini. Kuna aga šampanja on jätkuvalt prosecco’st oluliselt kallim, siis vähemalt müügitulult on Prantsuse vahuvein jätkuvalt maailmas esikohal.

AP andmetel lõid šampanja müüginumbrid mullu 4,9 miljardi euroga senise käiberekordi, samas kui prosecco aastane müügitulu küündis vaid 804 miljonini. Küll aga on just prosecco madalam hind mänginud olulist rolli selle populaarsuse kasvus.

Just taskukohasuse tõttu on ka šampanja kodumaal Prantsusmaal prosecco müügimahud 40% kasvanud. Samuti on madalam hind aidanud kaasa prosecco müügimahtude kasvule nii USAs kui Suurbritannias, mis on traditsiooniliselt olnud ühed šampanja põhiturud.