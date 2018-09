Sampo panga endised juhid eitavad Danske süüdistusi

Danske panga uuringut tutvustaval pressikonverentsil viidati, et kahtlased mitte-residentidest kliendid saadi Sampo pangalt, kui kontserni Soome ja Baltikumi üksused osteti 2007. aastal.

Sampo panga endine juht Mika Ihamuotila ütles, et sellel ajal puudusid igasugused kahtlused, et Eesti üksuses võis toimuvaga rahapesuga seonduv tegevus. Ka tuletas ta meelde, et enne ostu kontrollis Danske erinevate advokaatide abiga väga korralikult Sampo pangas toimuvat. "Oleks täiesti loogiline, et kahtluste korral oleks Danske tollel hetkel reageerinud," lisas Ihamuotila.

Sampo kontserni kunagise juhi Björn Wahlroosi kommentaari ei õnnestunud lehel saada. Selle asemel räägiti kunagise Sampo panga juhtivtöötajaga, kes soovis jääda anonüümseks. Tema sõnul vahetusid pangas välja suur osa töötajaid ja kliente, kui Sampo 2000. aastal panga Eesti keskpangalt ostis. "Seal ei toimunud midagi ebaseaduslikku, kuid offshore kliendid ei sobinud meie kliendiprofiiliga," ütles ta.