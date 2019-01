Samsung üllatas viletsa tulemuseprognoosiga

Ettevõte prognoosis, et nende lõppenud kvartali kasum vähenes aastaga 29 protsenti, kuna kiibinõudlus oli nigel, kirjutas Reuters.

Samsung teatas, et ka esimese kvartali kasum tuleb tagasihoidlik seoses mälude turu raske olukorraga, kuid teisel poolaastal peaks olukord paranema, sest kliendid toovad turule uued telefonid.

Maailma suurim nutitelefoniturg Hiina tunneb majanduskasvu aeglustumist ja kaubandussõda USAga. Üha kasvav poolehoid kohalikele tšempionitele avaldas mõju ka välismaistele brändidele. Kui Samsungi turuosa Hiina nutitelefoniturul oli 2013. aastal 18,2 protsenti, siis sellest on järel ainult 0,9 protsenti.

Kuigi Samsungi pole enam nutitelefoni turul see kes varem, on ikkagi just selle tootja kiibid teiste tootjate mobiiltelefonides. Mälud ja protsessorikiibid andisid Samsungi kasumist kolmveerandi ja käibes oli nende osa 38 protsenti. Samsung kaebas, et Hiina teise- ja kolmandajärgulistel telefonitootjatel on müügiga väga raske, mistõttu nad ostavad ka vähem protsessoreid.

Oktoobrist detsembrini ärikasumiks prognoosis Samsung 10,8 triljonit woni ehk 8,4 miljardit eurot. Analüütikud ootasid 13,2 miljardi wonist kasumit. Ettevõte prognoosis, et käive väheneb 11 protsenti, 59 triljoni wonini.