Trump speaks by phone with Merkel in the Oval Office at the White House in Washington

Trump speaks by phone with Merkel in the Oval Office at the White House in Washington Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Reuters kirjutas, et allikate teatel kaalub Samsung USA-sse kodutehnika tehase loomist, sest president Donald Trump on tugevalt kritiseerinud väliskaupade importi.

USA administratsioon on ähvardanud välisettevõtteid impordimaksuga ning Trump on avalikult kritiseeriminud maailma suurfirmasid, sest USA klientidele tehtud tooted ehitatakse valmis välismaal.

Selle tõttu on paljud firmad, sarnaselt Samsungile, lubanud avada tehased USA-s ning ilmselt plaan ka töötab, sest neljapäeval kirjutas Trump twitteris: "Aitäh, Samsung! Me võtaksime teid meeleldi vastu!"

Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Samsung keeldus tehase ehitust kommenteerimast, kuid teatas, et on juba teinud märkimisväärseid investeeringuid USA-s, näiteks on praeguseks kulutatud 17 miljardit dollarit, et ehitada Texasesse mikrokiibi tehast.

Lisaks Samsungile on näiteks Hyundai Motor Grupp teatanud, et suurendab USA investeeringuid järgneva viie aasta jooksul 50% võrra ning LG Electronics teatas jaanuaris, et käimas on arutelud tootmisbaasi rajamise osas USA-sse.