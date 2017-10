Samsungi juht astus ootamatult tagasi

Täna teatas ootamatult Samsung Electronicsi juhatuse esimees Kwon Oh-hyun tagasiastumise plaanist. See süvendab kartusi Korea hiigelettevõtte juhtimisvaakumi suhtes pärast Jay Y. Lee vangistuse järel altkäemaksuskandaali tõttu, kirjutab Reuters.

Samsungi kiibi ja ekraanipaneelide üksuse juhi tagasiastumine šokeeris, kuna eeldati, et tema roll ettevõtte juhtimises kasvab pärast Lee arreteerimist ja ettevõttest lahkumist.

Uudis tuli samal päeval kui ettevõte teatas rekordilisest kolmanda kvartali ärikasumist.

„Ajastus on jabur,“ ütles analüüsifirma CEO Score juht Park Ju-gun. „Samsung teenis rekordkasumi, neljas kvartal tuleb parem ja see kõik tuli Kwoni juhitud äriüksustest.“

Ettevõttes Mr. Chip nime all tuntud 64-aastane Kwon kirjutas pressiteates, et aeg on alustada uue vaimu ja noore juhtkonnaga.

Täna langes Samsungi aktsia 0,6 protsenti. Eile tõusis aktsia kõigi aegade kõrgeimale tasemel, mis tegi ettevõtte turuväärtuseks 350 miljardit dollarit.