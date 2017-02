Samsungi äriimpeeriumi pärija võeti korruptsioonis süüdistatuna vahi alla, kirjutab CNN.

Lõuna-Korea presidendi tagandamiseni viinud hiiglasliku mõjuvõimuga kauplemise skandaali altkäemaksujuhtumiga seoses võeti vahi alla Samsungi konglomeraadi pärija Lee Jae-yong.

Teda süüdistatakse altkäemaksu andmises tagandatud presidendi Park Geun-hye vangistatud usaldusisikule. Altkäemaksu eest saadud võimalike teenete alla võis kuuluda valitsuse toetuse saamine Samsungi 2015. aasta vastuolulisele ühinemistehingule, millele vähemusaktsionärid vastu olid.

Lee ja tema perekonnaliikmed olid Samsung C&T ning Cheil Industriesi ühinemisest suurimad kasusaajad ning see aitas Leel suurendada oma kontrolli Samsung Electronicsi üle ilma selle aktsiate ostuks raha kulutamata.

Samsung ja Lee on eitanud kõiki süüdistusi. "Me teeme endast parima, et tuua tõde päevavalgele," teatasid Samsungi esindajad peale seda, kui Lee vahi alla võeti. Kohtunik on lükanud tagasi vahistamismääruse Samsungi presidendi kinnipidamiseks.

Prokurör tahtsi Lee'd vahistada juba jaanuaris, kuid kohtunik lükkas taotluse tagasi asitõendite puudumise tõttu. Samsungi aktsia kukkus 2% peale pärija vahistamist.