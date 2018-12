Sanktsioneeritud Vene ärimehed said Moskva survel õiguse osaleda mainekal Davosi ärifoorumil

Vene delegatsiooni puudumine Davosi ärifoorumil oleks saatnud sõnumi, mida oleks kindlasti foorumi toimumise ajal ka kajastatud ja mis oleks näidanud Vene ärimeeste täielikku ükskõiksust Lääne sanktsioonide suhtes.

Vene president Vladimir Putin ütles kohalikule uudisteagentuurile, et Davosi ärifoorumilt puudumine ei oleks mitte mingil moel vähendanud Venemaa mõjuvõimu maailmamajanduses. Putin on oma retoorikas jäänud kindlaks sellele, et Vene majandus on tugev. „Me oleme suutnud üldiselt täita oma eesmärgid ja oleme endas kindlad,” lausus Putin.

Ta ise tõenäoliselt Davosi foorumil ei osale. Kuigi ta on öelnud, et tegemist on hea platvormiga, märkis Putin novembris, et ta „praktiliselt mitte kunagi ei käi seal”. Viimati käis ta Davosis 2011. aastal. Ka ei ole pärast 2013. aastat seal osalenud Dmitri Medvedev.

2019. aasta kohtumine Davosis toimub 22.-25. jaanuaril.