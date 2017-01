Venemaa presidendi Vladimir Putini Lääne sanktsioonidele kehtestatud vastusanktsioonid, millega keelati toiduimport ka Balti riikidest, on ühes kauplemisoskusega teinud Venemaal kalaärimehest miljardäri, kirjutab Bloomberg.

Oma kuuekorruselisest kontorihoonest avaneb Vitaly Orlovil vaade Koola rannale. 30 miljoni dollariline hoone kuulub Murmanskis Norebo Holdingule. See firma püüdis mullu ligi 11 protsenti Venemaal püütud 4,75 miljonist tonnist kalast.

„Ainsad asjad mis on kindlad, on see, et mu elu on olnud alati seotud Põhjaga ja kalatööstusega,“ ütles 51-aastane Orlov oma esimeses intervjuus välismaisele meediaväljaandele.

Olles saanud tuge Venemaa vastusanktsioonidest Läänele, on Orlov loonud miljardi dollarilise varanduse, sattudes sedasi Bloombergi miljardäride indeksisse. Kuni 60 protsenti käibest tuleb välismaalt. Ka Venemaal on kalatarbimine kasvnaud, kuna toiduimporti piirati.

Orlov saavutas ettevõtte üle kontrolli mullu, kui tema äripartner müüs aktsiad Orlovile. Ja teine äripartner läks vangi püüdes osalust välja pressida.

Mullune käive oli 600 miljonit dollarit ja ettevõttel on 450 miljonit dollarit netovõlga. Saades tulu ekspordist on Norebo tulu peamiselt välisvaluutas ja kulud rublades.

„See on täiesti hea marginaaliga äri,“ ütles Vladivostokis asuva portaali Fishnews omanik Eduard Klimov. „Kala on taastuvressurss, mida inimesed alati söövad.“