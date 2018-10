Sanktsioonide all olev Abramovitš soovib USAs ehitada megahäärberi

Abramovitš alustas kruntide kokku ostmist 2014. aastal. Selle kõige renoveerimine võib maksma minna 100 miljonit dollarit. Abramovitš on ostmistele kulutanud 90 miljonit.

Eelmisel nädalal anti East 75th tänava majad number 9, 11 ja 13 notariaalse lepinguga Daria Žukova nimelisele naisele. Tegemist on Abramovitši eksabikaasaga. Neljas maja numbriga 15 läks samuti talle. Hinnaks 16,5 miljonit dollarit. Viimane maja pidi ka olema megahäärberi üks osa, kuid sellest plaanist loobuti. Abramovitš ise on USA sanktsioonide all, kuna tal on lähedased sidemed Vladimir Putiniga. Žukova on naturalisatsiooni korras USA kodakondsuse saanud naisterahvas ning USA valitsus ei saa temalt vara ära võtta.

Abramovitš on aastaid soovinud endale New Yorki megamaja teha. Ta proovis 2014. aastal osta 1393-ruutmeetrist majade kompleksi viiendal avenüül. Omanik ei soostunud seda oligarhile müüma. Siis algas tema osturalli East 75th Streetil.

Planeeritavasse 6-kordsesse majja tuleb 12 vannituba, sise- ja välisbassein ja kahekordne aatrium, millest saab kunstigalerii.

Lisaks on seal kaks lifti, veidikelder, kaks kööki, saun ja teenindajate ruumid. Kuuenda korruse moodustab katuseaed ja väline söögikoht. Klaas, mida maja ehitusel kasutatakse, on kuulikindel. Majas olevate treppide astmete laius on üle viie meetri. Isegi kõige suursugusemates majades ei ületa need tavaliselt 2,4 meetrit.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio on andnud teada, et talle ei meeldi Vene raha jäljed linnas. Ta on öelnud, et venelased nagu Abramovitš on „põhimõtteliselt varastanud raha enda valitsuse abiga" ja kasutavad oma vara nüüd kallite kinnistute ostuks.