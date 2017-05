Sarapuu avaldus: lahkun poliitikast jäädavalt

Eile Tallinna abilinnapea ametist taandatud Arvo Sarapuu saatis Raepressi vahendusel avalduse, milles ütleb, et lahkub poliitikast jäädavalt. Prokuratuur esitas Sarapuule eile kahtlustuse korruptsioonikuriteos, mille kohaselt osales Sarapuu varifirma kaudu Tallinna prügiveohangetel, olles ise jäätmemajanduse valdkonna eest vastutaval ametikohal.

Avaldame Sarapuu avalduse muutmata kujul:

Ametist lahkuva abilinnapea Arvo Sarapuu avaldus

Eilse päeva kokkuvõtteks tahan öelda järgmist.

1. Ma ei tunnista ennast süüdi mulle esitatud kahtlustuses.

2. Ma lahkun poliitikast jäädavalt, soovides säästa Keskerakonda, kes on niigi avalikkuse turmtule all.

3. Ma vabandan kõigi, eelkõige nõmmekate ees. Kinnitan, et mul olid parimad kavatsused ja mul on kahju, et need sellistena ei realiseerunud.

4. Palun austada minu privaatsust, et saaksin oma eluga edasi minna.