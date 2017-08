Särgava: kas tõesti ei saa piraattaksode probleemi lahendada?

Peale IRL-i linnapeakandidaadi Raivo Aegi tõstis valimistel ilmselt ühe populaarsema korruptsiooniprobleemi, taksokorralduse esile ka Helve Särgava.

„Minu mõistus ei võta – kas on see siis tõesti nii suur probleem, mida ei saa korda teha? Tean ise ka, et see on eraettevõtlus ja seda tuleb austada, aga see on ju ometigi linna territoorium, kus nad töötavad,” ütles Särgava. „See on häiriv, kui siit-sealt kuulen, et piraattaksondust ikka ei saada korda. Ja kui palju on seda teha lubatud!”

