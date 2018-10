Saudi ajakirjaniku kadumine tekitab paanikat: nafta hind võib kerkida ulmelise tasemeni

Saudi Araabiat kahtlustatakse seotuses Washington Posti ajakirjaniku ning Saudi administratsiooni kriitiku Jamal Khashoggi kadumisega Türgis pärast Saudi konsulaadi külastamist. Türgi usub, et ajakirjanik tapeti konsulaadis. Riyadh on kõik süüdistused tagasi lükanud ning valitsus lubab võimalikule survele vastu astuda karmimate meetmetega.

„Kui USA kehtestab Saudi Araabia suhtes sanktsioonid, seisame me silmitsi majandusliku katastroofiga, mis võib kogu maailma karidele viia,“ tõdes Saudi-Araabiale kuuluva Al Arabiya tegevjuht Turki Aldakhil „Kui 80 dollarini kerkinud nafta hind ajas president Trumpi vihaseks, ei saa keegi välistada, et nafta hind hüppab 100 või 200 dollarile või veel kaks korda kõrgemale,“ rääkis ta.

Selline segadus paiskaks kogu moslemimaailma Iraani käte vahele, sest Riyadhon sellisel juhul lähedasem kui Washington. „Kui Washington Riyadhile sanktsioonid kehtestab, saeb ta omaenda majanduse all olevat oksa, kuigi arvab, et kahjustab ainult Riyadhi,“ tõdes ta.

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et Saudi Araabia aktsiad kukkusid pühapäeval ning analüütikud usuvad, et nafta on järgmine mõjutatav.

ING peaökonomist Robert Carnell lausus, et intsident on käivitanud uue riskiallika.

„Saudide vastulöök saab peamiselt tulla läbi naftatoodangu vähenemise ning hinnatõusu. See ei tule turul valitsevatele meeleoludele küll kuidagi kasuks,“ ütles ta.