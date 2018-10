Saudi Araabia energiaministri sõnul ei ole kavatsust 1973. aasta naftaembargot korrata

USA juhtivad kongresmenid suunasid eile oma pahameele Saudi Araabia kroonprintsi Mohemmed bin Salmani vastu ja ütlesid, et usuvad, et just tema andis korralduse ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmiseks Istanbulis. President Donald Trumpi administratsiooni seisukoht on olnud ettevaatlikum, vahendab Reuters.

Mitmed kongresmenid on nõudnud Saudi Araabiale sanktsioonide kehtestamist. Maailma suurim naftaeksportija on aga lubanud sanktsioonidele „suuremate meetmetega” vastata.

„See intsident möödub. Aga Saudi Araabia on väga vastutustundlik maa, aastakümneid oleme me kasutanud oma naftapoliitikat vastutustundliku majandusliku tööriistana ja isoleerinud selle poliitikast,” ütles Falih. „Minu roll energiaministrina on viia ellu oma valitsuse konstruktiivset ja vastutustundlikku rolli ning stabiliseerida maailma energiaturge sellele vastavalt, aidates kaasa maailma majanduslikule arengule.”

Falih ütles, et kui nafta hind tõuseks, aeglustaks see maailma majandust ja kutsuks esile majanduslanguse. Falih lisas, et Iraani sanktsioonide jõustumisega täies mahus järgmisel kuul ei ole garantiid, et nafta hind ei tõuse.