Saudi Araabia ja Venemaa lubadused panid nafta hinna hüppama

Saudi Araabia ja Venemaa energeetikaministrid kinnitasid täna varahommikul Pekingis ühisel pressikonverentsil, et riigid pooldavad nafta tootmismahu kärpimist järgmise aasta esimese kvartalini. Uudis pani nafta hinna turgudel hüppeliselt tõusma.

Saudi Araabia energeetikaminister Khalid Al-Falih ja tema Vene kolleeg Aleksandr Novak märkisid, et üle maailma kuhjunud nafta laovarud tuleb saada langema viie aasta keskmisele tasemele - seepärast on ka tootmismahu kärbetega jätkamine vajalik.

"Kokkulepet tuleb pikendada, sest me ei jõua soovitud laovarude tasemele juuniks," vahendas Bloomberg al-Falihi sõnu pressikonverentsilt. "Seega tulime järeldusele, et parem oleks, kui see lõpeks 2018. aasta esimese kvartali lõpus."

Samal ajal kui kahe suure naftatooja ministrid rääkisid, läks nafta hind hüppega liikvele. Põhjamere Brenti toornafta barreli hind kerkis Londoni börsil 1,99 protsenti 51,85 dollarini ja USA toornafta WTI barreli hind 2,03 protsenti 48,81 dollarini.