Saudi Araabia ja Venemaa signaliseerivad, et naftatoodangu kärped pikenevad 2018. aastasse

Saudi Araabia ja Venemaa on vihjanud, et nafta tootmiskärped võivad pikeneda 2018. aastasse,et vähendada pakkumise üleküllust, kirjutab Bloomberg.

Mõlema riigi kütuseministerid tegid eraldi sellelaadsed teateid. Nädalavahetusel teatas Iraani naftaminister, et mistahes lepitakse kokku naftakärbete osas OPECi poolt, Iraan täidab kokkuleppeid.

„Arutame mitmeid stsenaariume ja usume, et tootmiskärbete pikendamine aitab kiiremini turul tasakaalu leida,“ teatas Venemaa kütuseminister Aleksander Novak.

Esmaspäeval Kuala Lumpuris esinenud Saudi naftaminister Khalid Al-Falih ütles, et on kindel, et naftakärpe lepe pikendatakse teise poolaastasse ja võimalik et veel piekmaks ajaks.

Novaki teate järel tõusis Londonis nafta hind 0,6 protsenti, 49,38 dollarile barrelist.

„Tootjate koalitsioon on valmis tegema mida tahes, et viis laovarud tagasi viie aasta keskmisele tasemele,“ ütles AL-Falih.

Nafta hinda on alla surunud USA kildanafta toodangu kasv ja rafineerimistehaste hoolduseks sulgemised.