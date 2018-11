Saudi Araabia naftatootmise vähendamise plaan kergitas nafta hinda

Saudi Araabia energeetikaministri Khalid al Falih sõnul vähendab riigile kuuluv energiafirma Aramco detsembris novembriga võrreldes nõudluse vähenemise tõttu tootmist 500 000 barreli võrra päevas.

Teade kergitas Brenti Põhjamere toornafta barreli hinna taas ülespoole 70 dollari piiri , kui täna hommikul Aasias kerkis hind 1,9% 71,48 dollarini. USA West Texas Intermediate’i (WTI) hind kerkis 1,5% 61,08 dollarini.

Toornafta hind on olnud languses juba oktoobri algusest, mil Brenti barrel maksis 86 dollarit. Samas Venemaa esindajate sõnul ei ole veel sugugi selge, et tuleval aastal on turul ületootmine, vahendab Briti majandusleht Financial Times.

Kas ka teised naftatootjad tootmist vähendavad, peaks selguma OPECi korralisel kogunemisel detsembri alguses.

Saudi Araabia energeetikaminister Khalid al Falih kinnitas täna, et riik ei valmistu OPEC lagunemiseks ning ta usub, et organisatsioon jääb nn nafta keskpangaks veel pikaks ajaks, vahendab Reuters.

Majandusleht Wall Street Journal kirjutas eelmisel nädalal, et Saudi Araabia riiklikult rahastatud mõttekoda uurib, millised oleksid OPECi lagunemise võimalikud mõjud naftaturule.

Ministri sõnul üritas mõttekoda lihtsalt mõelda raamidest väljas ning analüüsida kõiki võimalikke arengustsenaariumeid.