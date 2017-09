Saudi Araabia naised saavad õiguse autot juhtida

Saudi Araabias saavad nüüd ka naised õiguse autot juhtida, kirjutab Saudi Press Agency.

Kuningas Salman andis nimet välja määruse, mis võimaldab naistel saada autojuhiluba.

Keeldu naistel autorooli istuda kritiseeriti mitmel pool maailmas. Saudi Araabia oli maailmas ainus riik, kus naisi karistati auto juhtimise eest vanglakaristusega.

Esimesed naisaktivistid mainisid soovi autot juhtida juba 1990ndatel. Selle vastased väitsid muu hulgas, et naiautojuhid oleksid kohatud Saudi Araabia kultuuris ning et meestel on keeruline hakkama saada olukorraga, kus naine on nende kõrvalistmel autot juhtimas. Osa (mees)inimesi leidis, et naine autoroolis tähendab kogu Saudi Araabia peremudeli kokkuvarisemist ning oli ka neid, kelle arvates kahjustab auto juhtimine naiste munasarju.