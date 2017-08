Saudi Araabia plaanib Punase mere 50 saarele luksusliku rannapuhkuse otsijatele superkuurordi ehitada

Saudi Araabia plaanib Punase mere ranniku muuta sadade kilomeetrite pikkuselt superkuurordiks, mis meelitaks luksusturiste kogu maailmast, et sel moel riigi majanduse struktuuri muuta ning sõltuvust naftas vähendada, vahendab Bloomberg.

Saudi Araabia võimude ametliku teate kohaselt hõlmab projekt 50 saart ning 34 000 ruutkilomeetrit ehk Eestist veidi väiksemat, kuid näiteks Belgiast suuremat maa-ala Umluj ja Al Wajhi vahel. Arendust rahastaks kuningriigi heaolufond.

Rannapuhkuse otsijate riiki meelitamisega muutuks oluliselt kuningriigi turismitööstus, mis seni tugineb Mekat ja Mediinat külastavatele palveränduritele.

Bloomberg kirjutab, et kuigi teates toob kuningriik välja majandusliku kasu, ei ole minevikus plaanitud megaprojektidest asja saanud ning tõenäoliselt tõstatub küsimus, kas plaan on vastuvõetav kuningriigi mõjukale usuringkonnale.

„Kui alkoholile ning riietusele seatud piiranguid ei muudeta, siis kaob see turg ära,“ kinnitas Teneo Intelligenc’i tegevjuht Crispin Hawes välisturistidele viidates.

Plaanide kohaselt ei oleks välisturistidel piirkonda viisat tarvis või saaksid nad selle soetada veebipõhiselt. Üks arendust puudutav dokument viitab projektile kui autonoomsele piirkonnale, kus hakkasid kehtima eraldi seadused, mis viitab võimalusele, et Saudi-Araabia karmid seadused sellele piirkonnale ei laieneks.

Kuningriigi ranged usureeglid keelavad alkoholi, kehtestavad riietumisreeglid, piiravad erinevast soost isikute koosviibimist ega luba naistel autot juhtida.