Saudi Araabia sulgeb maailma uhkeima vangla

Veebruaris saavad jõukad turistid taas broneerida ööbimisi Saudi Araabia pealinna Riyadhi uhkesse Ritz-Carltoni hotelli. Nimelt on lõppemas hotelli ajutine kasutus ülirikaste saudide kinnipidamisasutusena, kirjutab Bloomberg.

Saudide uus valitseja, 32-aastane kroonprints Mohammed bin Salman on alates novembrist luksushotellis vangis hoidnud omaenda pereliikmeid ja paljusid teisi Saudi rikkureid. Pärast võimule saamist alustas noor prints niinimetatud korruptsioonivastase kampaaniaga. Tegelikult on selle eesmärk ilmselt riigikassa täitmine, mis on naftahinna kõikumise tõttu tublisti kannatada saanud.

Hinnanguliselt üritab Salman kätte saada 100 miljardit dollarit. Samal ajal annab rivaalide elimineerimine talle võimaluse oma võimu konsolideerida. Probleem on aga selles, et vaenlaste lõpliku kõrvaldamise asemel ajab ta neid pigem raha eksproprieerimisega vihale (sellise lähenemise eest hoiatas muuseas ka Machiavelli oma "Printsis").

Viimastel andmetel oli luksushotellis vangis 159 inimest, kuigi osad on nüüdseks vabastatud. Põhimõtteliselt on tegu suurejoonelise väljapressimisega - kui kinnipeetavad tahavad vabadusse saada, peavad nad režiimile lunaraha maksma. Kõige kõrgema profiiliga vang on prints Alwaleed bin Talal, kes sai läänemaailmas tuntuks Trumpiga Twitteris tülinorimise eest. Talal ei taha aga sugugi ära anda oma kontrolli Kingdom Holding Co üle - see ettevõte omab muuseas osalust ka Twitteris.

Paljud on aga kapituleerunud. Prints Miteb bin Abdullah maksis hiljuti oma vabaduse eest miljard dollarit. Nüüd on teda nähtud oma endise vangistaja Salmaniga hobuste võidujooksu nautimas.

Kroonprints Salman panustab sellele, et "lihtrahvas", kui pururikaste saudide kohta sobib üldse nii öelda, toetab teda. Mäng käib igatahes väga kõrgetele panustele.