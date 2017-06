Saudi Araabia troonipärijaks sai ootamatult naftafirma börsile viija

Saudi Araabia kroonprints Mohammed Bin Salman asendab oma onu troonipärija kohal. Selline šokiteade näitab, et 31-aastase maailma suurima naftatootja noore tulevikujuhi kätte koondub aina rohkem võimu, kirjutab Bloomberg.

Salmani kontrolli all on juba sõjavägi, nafta ja majandus. Kuninga otsus kiideti heaks häältega 31 poolt ja kolm vastu.

„Prints Mohammed bin Salman oli juba enne asekroonprintsiks saamist väga võimukas mees Saudi Araabias,“ ütles Cornerstone Global Associatesi asutaja Ghanem Nuseibeh. „See otsus eemaldab võimaluse, et temast kõrgem on keegi, kes võib olla konservatiivsem. Nüüd on tal vabamad käed.“

Sellega tugevdati prints Mohammed bin Salmani võimu, et vähendad kuningriigi sõltuvust naftast. Selle hulgas plaanitakse müüa osalus naftagigandist Saudi Aramcos ja viia see ettevõte börsile. Samuti saab ta ta viia rohkem riigivara riigifondi, mida ta juhib.

Salman on ka kaitseministri ülesannetes, vastutades sõja eest Jeemenis iraanimeelsete mässuliste vastu. Ka on ta võtmetegelane praeguses vastasseisus Katariga.