Saudi Araabiat ähvardab hiiglaslik bensiini hinnatõus

Saudi Araabia kaalub kava lõpetada novembris bensiinile ja lennukikütusele peale maksmine, kirjutab Bloomberg.

Kavas on tõsta bensiinihind samale tasemele välismaise hinnaga. Võrreldes praeguse bensiinihinnaga tähendaks see umbes 80 protsendist hinnatõusu, kuid ka siis maksaks 91 oktaanarvuga bensiiniliiter kõigest 1,35 riaali ehk 36 USA senti. Teiste kütusehindade tõusu on plaanis valitsusel pidurdada kuni 2018. aasta alguseni.

Kütusesubsiidiumite reform on võtmetähtsusega Saudi Araabia majanduse reformimise kavast, mis eeldab ka osaluste müümist ettevõtetes. Viimaste seas ka maailma suurimas kütuseeksportööris Saudi Aramco.

Pärsia lahe koostöömaades on kütuse hinna tõstmine poliitiliselt väga tundlik teema, kuna paljud kodanikud on harjunud riigi poolt heldete soodustustega. Kuna naftatulud on kokku kuivanud, on valitsustel vähe võimalusi võitlemaks kasvava eelarvepuudujäägiga.

Piirkonna pääsuke kütusesubsiidiumite kaotamise osas oli Araabia Ühendemiraadid, kes sidus bensiini ja diislihinnad maailmaturu naftahinnaga 2015. aasta augustis.