Saudi energeetikaminister: tasuta sõitu ei tule

Saudi Araabia energeetimaninister hopiatas naftat eksportivate riikide organisatsiooni OPEC mittekuuluvaid tootjaid, et kui nood loodavad OPECi kärbete najal teenida ise midagi kulutamata, siis seda ei juhtu.

Saudi minister Khalid al-Falih ütles, et et tasuta sõitu ei tule, vahendas Reuters. "OPEC ei lase konkureerivatel tootjatel tootmiskärbetest ja neile järgnevast hinnatõusust kasu lõigata, ohverdades oma tootmisse tehtud investeeringuid," ütles ta.

Al-Falih märkis ka, et naftaturu fundamentaalsed näitajad on taastumas. "meil on põhjust olla ettevaatlikult optimistlik, sest on näha taastumise esimesi idusid," ütles ta.

Samas ütles Saudi energeetikaminister, et nafta laovarud üle maailma on vähenenud aeglasemalt kui oodatud ning on arenenud riikides veel 300 miljonit barrelit normaalsest tasemest kõrgemal.

Kas tootmiskärped jätkuvad ka teisel poolaastal, on al-Falihi sõnul veel vara spekuleerida.