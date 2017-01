Saudid kärpisid naftatootmist kahe aasta madalaimale tasemele

Venemaa energiaminister Aleksander Novak (vasakul) ja Saudi-Araabia energiaminister Khalid al-Falih. Foto: Scanpix, REUTERS

Saudi Araabia energiaminister kinnitas, et riik on vähendanud enda naftatootmist veidi alla kümne miljoni barrelini päevas. Saudid on OPEC-i liikmena ühed eeskõnelejatest, et tuua tootmismahud alla ja sellega naftahinda ülespoole kergitada, kirjutab Reuters.