Sauele tuleb 100miljoniline andmekeskus

Projekti veab juba 2015. aastast MCF Groupi juhatuse liige, telekomisektori taustaga Kert Evert, kes on varem töötanud näiteks Tele2 Eesti võrguhalduse juhina. Praegu on andmekeskustega Eestis projekti vedajate hinnangul viletsad lood just riskide maandamise koha pealt.

Loe pikemalt Äripäevast.