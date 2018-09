Säuts läheb kalliks maksma: USA järelevalve nõuab Teslalt 20 miljonit dollarit trahviraha ja Elon Muski tagasiastumist ettevõtte nõukogust

Nimelt teatas USA väärtpaberijärelevalve SEC neljapäeval, et süüdistab Tesla juhatuse esimeest Elon Muski väärtpaberipettuses. Põhjuseks on Muski Twitteris tehtud valed ja eksitavad säutsud, kus ta teatas, et Tesla viiakse börsilt minema ostes väikeaktsionärid välja.

Nimelt saatis Musk 7. augustil enam kui 22 miljonile Twitteri jälgijale säutsu, et ta võib Tesla börsilt ära viia makstes 420 dollarit aktsia eest, kusjuures rahastus on juba kindel. 12 minutit pärast esimest säutsu, saatis Tesla investorsuhete juht sõnumi, et kas Muski teade on seaduslik

SEC on menetluse lõetamiseks pakkunud välja, et Musk võib alles jätta Tesla juhatuse esimehe koha, kuid peab nõukogu esimehe kohalt lahkuma 45 päeva jooksul ja ´vähemalt kolmeks aastaks. Samuti peab Tesla maksma 20 miljoni dollari suuruse trahvi.