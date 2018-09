Savisaar hakkab hotellipidajaks? Endine tipp-poliitik kutsub Keila-Joale butiik-hotelli ööbima

Ann-Marii Nergi

Endine Tallinna linnapea, nüüd korruptsioonisüüdistusega kohtu all olev Edgar Savisaar rääkis muuhulgas Iltalehtile, et kavatseb hakata hotellipidajaks. Kas Savisaar on saanud inspiratsiooni oma healt sõbralt, hotelliärimehelt Alexander Kofkinilt?