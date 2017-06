Savisaar pole aastaga oma võlakoormat vähendanud

Ametist tagandatud Tallinna linnapea Edgar Savisaar pole kopsakale tulule vaatamata aastaga vähendada suutnud ärimeestelt Alexander Kofkinilt ja Oleg Harlamovilt ning Põhja-Tallinna linnaosa vanemalt Raimond Kaljulaidilt võetud laene, kirjutas Äripäev.

Savisaare majandushuvide deklaratsiooni järgi teenis ta 2016. aastal tulu 70 107 eurot, mida on küll 7000 euro võrra vähem kui aasta varem.

Kui eelmise aasta mai lõpul deklareeris Savisaar võlasummadeks Kofkinile 23 967 eurot, erakonnakaaslasest kunagisele nõunikule Harlamovile 50 000 eurot ning Kaljulaidile 35 000 eurot, siis praegu avaldatud deklaratsioonis on need summad täpselt sama suured. Seega on Savisaar neile kolmele ligi 109 000 eurot võlgu.

Loe pikemalt Äripäevast.