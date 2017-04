Savisaar: ühistupank näitaks, palju finantsteenused tegelikult maksavad

Eestile on riigikogu majanduskomisjoni aseesimehe Erki Savisaare sõnul eriti väikeettevõtluse toetamiseks vajalik ühistupank, mis näitaks ära, palju finantsteenused tegelikult maksavad.

“Ühistupanga peamine ülesanne on kogukonna toetamine, teenides samal ajal ka väikest kasumit. Peamised valdkonnad, kus kommertspankade kiire kasumisoov arengut pidurdab, ongi seotud erinevate kogukondlikke ettevõtmistega, põllumajandusega ning väikeettevõtlusega,” ütles Savisaar Keskerakonna pressiteate vahendusel.

Eestis pole praegu ühtegi ühistulist panka, vaid on kommertspangad ning hoiu-laenuühistud. “Hoiu-laenuühistu ainuke funktsioon on laenude edasi laenamine. Pank saaks lisaks laenamisele tegelda ka muude finantstehingutega, näiteks saab avada konto, võtta krediitkaardi ning teha strateegilisi investeeringuid,” ütles Savisaar.

“Kommertspanga eesmärk on aga teenida maksimaalset kasumit. Tähtis erinevus on ka kommertspanga ja ühistulise panga otsustusprotsessis. Ühistupangas on kõigil üks häält sõltumata panusest. See tähendab, et otsused võetakse vastu koos ning üks suuraktsionär teisi suunata ei saa.”

Savisaare sõnul võib peamine põhjus, miks täna veel ei ole Eestis ühtegi ühistupanka, olla selles, et ideega tuli esimesena välja Keskerakond ehk koheselt tuli sellele ka vastuseis.

"Tõenäoliselt ei ole ka vähetähtis asjaolu, et kuigi ühistupankade pakutav teenuste nimekiri on lühem, pakuvad nad üle maailma paremaid hoiuseintresse ning näitavad ära, mis finantsteenused tegelikult maksavad. Seega on nad suureks konkurentsiks siin domineerivatele ja dikteerivatele kommertspankadele," ütles Savisaar.