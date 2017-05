Savisaar: ülekuumenemisest rääkides jäämegi tagantsörkijateks

Riigikogu majanduskomisjoni liige, keskerakondlane Erki Savisaar sõnas, et 4,4%-line majanduskasv on rõõmustav ning sisendab optimismi, kuid ei anna alust ülekuumenemisest rääkida.

Savisaar ütles pressiteate vahendusel, et viimase viie aasta suurim majanduskasv annab positiivse tõuke ja selle numbri üle võib rõõmustada, kuid see ei ole kindlasti Eesti maksimaalne potentsiaal. „Me ei saa rääkida 4,4% kasvu puhul meeletust kasvust ja majanduse ülekuumenemisest. See ei ole nii. See pole isegi tempo, millega jõuaksime sel sajandilgi Lääne-Euroopa tasemeni,“ sõnas Savisaar.

Ta sõnas, et kriitika ja ülekuumenemise jutu asemel ootaks ta majanduskomisjoni liikme ja isana lahendusi, mis Eesti elu veelgi kiiremini edasi viiksin ning tulevastele põlvedele parema elu kindlustaksid. „Milline on see valem, mis meid viib Lääne-Euroopa tasemele? Oleme 10 aastat istunud sama koha peal ning nüüd edasi liikudes näidatakse punast tuld, sest tõttame väidetavalt enda potentsiaalist ette. Minu arvates meie potentsiaal on palju suurem kui igavene tagantsörkija roll. Mina usun Eestisse ja Eesti inimestesse, me suudame enamat!“ ütles Savisaar.

Tema sõnul ei ole valitsuse investeerimisplaan betooni valamine, vaid tulevikuvõimaluste loomine. „Meie lõppeesmärk pole ju raudteejupp ega auguvaba maantee, vaid parem, turvalisem ning mugavam keskkond ettevõtjatele äri tegemiseks ning inimestele elamiseks. Lisaks on muidugi teisigi meetmeid, näiteks kasvõi sisetarbimise suurendamine läbi tulumaksuvabamiinimumi tõstmise,“ tõi Savisaar näite.