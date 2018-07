Savisaare firma vireleb, aga oodatakse paremat tulevikku. Lukustatud külas asuv maja on renoveerimisel

Edgar Savisaare viimased aastad ei ole olnud meeldivate killast. Erinevad tervisemured, erakonnast kõrvale tõrjumine ning kohtuasi, mis küll tema haiguste tõttu lõpetati. Kuidas möödus 2017. aasta Fixor Holdingule, mis 100% Savisaarele kuulub?

Firma peamisteks tegevusvaldkondadeks on märgitud investeerimine ning finantskonsultatsioonid. 2017. aastal tegeleti aga põhiliselt olemasolevate kinnisvaraobjektide arendusega. Varem on teada olnud, et ka Savisaare erinevate raamatute tulu jookseb Fixor Holdingusse.

Firma aruandes on öeldud, et lähitulevikus on plaanis jätkata Keila-Joa restaureerimisega. „Ehk õnnestub üht-teist ka Salusaarel ära teha," jätkub salapärane jutt. Firma juhtkond lubab turul toimuvat jälgida ning nad on valmis investeerima ka uutesse projektidesse. Juhatus koosneb ühest liikmest, kellele tasu ei makstud. Selleks inimeseks on Savisaare poeg Erki. Töötajaid firmal ei olnud.

Finantsiliselt on viimased aastad olnud Fixor Holdingule vaikelu aastad. 2016. aasta müügitulu oli 189 ning 2017. aastal 210 eurot. 2016. aasta 17 050-eurone kahjum vähenes sel aastal 8278 eurose miinuse peale.

Jaotamata kasumit on Fixor Holdingul jäänud veel 119 862 euro ulatuses, kuid käibevara on firmal 12 635 euro eest, seega ei oleks sellise summa dividendideks maksmine koheselt ka võimalik.

Millistest kinnisvaraobjektidest on jutt?