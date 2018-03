Savisaare pangal kriips peal, asemele astub Eesti Ühistukapital

Täna toimunud TÜ Eesti Ühistupanga liikmete korralisel üldkoosolekul toetasid liikmed juhtorganite plaani omandada osalus mõnes tegutsevas Eesti krediidiasutuses ja loobuda pangalitsentsi taotlemisest.

Koosolekul otsustasid liikmed muuta tulundusühistu põhikirja, sealhulgas otsustati, et ühistu uueks ärinimeks saab TÜ Eesti Ühistukapital.

Tulundusühistu nõukogu esimehe Mae Hanseni sõnul otsustasid liikmed põhikirja muuta, sest krediidiasutuse tegevusloa taastaotlemisel oleks finantsinspktsiooni otsust loa andmise kohta oodata kõige varem alles 2019. aasta lõpus.

“Tegevusloa taotluse menetlemise käigus tuleb arvestada finantsinspektsiooni ettekirjutustega Ühistupanga osakapitali oluliseks suurendamiseks. Tänasel koosolekul tegid meie liikmed otsuse,et edasi liigutakse parima alternatiiviga ehk plaanitakse omandada osalus juba tegutsevas krediidiasutuses, millel on ühistulisele pangale väga sarnased tegutsemispõhimõtted,” selgitas Hansen.

“Panga juhtkond on viimasel poolel aastal otsinud aktiivselt erinevaid võimalusi, kuidas edasi liikuda. Täna käivad meil läbirääkimised Inbankiga osaluse omandamiseks COOP Pangas. Coop Pank on eestimaine, tarbijate ühistutele ja nende ca 80 000 liikmele kuuluv pank. Täna andsid meie liikmed juhtorganitele rohelise tule läbirääkimised Inbankiga edukalt lõpule viia,” ütles ühistu juhatuse esimees Ülle Mathiesen.

TÜ Eesti Ühistupanga korralisel üldkoosolekul osales 87 liiget. Tulundusühistul on 162 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.