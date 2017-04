Savisaare pank ei saa tegevusluba, kuna linn ei ole piisavalt usaldusväärne

Finantsinspektsioon loobus Tallinna linna poolt veetava Ühistupanga taotluse läbivaatamisest, viidates sellele, et Tallinna linn ei ole piisavalt usaldusväärne. Neil ei ole lisainfot Edgar Savisaare kohta. Ühistupank plaanib otsuse edasi kaevata.

Eile toimunud Eesti Ühistupanga nõukogu koosolekul toetas nõukogu panga juhatuse seisukohta vaidlustada Finantsinspektsiooni otsus loobuda Eesti Ühistupanga tegevusloa taotluse läbivaatamisest. "Me ei nõustu Finantsinspektsiooni seisukohaga, et Tallinna linn institutsioonina pole piisavalt usaldusväärne panga liige," sõnas panga juhatuse liige Ülle Mathiesen.

Eesti Ühistupank esitas Finantsinspektsioonile taotluse pangandustegevuse loa saamiseks 2016. aasta jaanuaris. "Natuke rohkem kui aasta ja kaks kuud hiljem, pärast mitmeid kohtumisi ja tihedat kirjavahetust jõudis Finantsinspektsioon seisukohani, et nad loobuvad meie tegevusloa taotluse läbivaatamisest. ametlikult teatasid nad meile oma otsusest 5. aprillil 2017," ütles Eesti Ühistupanga juhatuse esimees.

Finantsinspektsioon põhjendas oma otsust asjaoluga, et nad ei saa piisavalt hinnata Tallinna linna usaldusväärsust panga ühe asutajana, kui nad ei saa lisainfot Egar Savisaare kohta. "See põhjendus tundub panga juhatusele kummaline, sest Edgar Savisaar on juba pikemat aega kohtu otsusega Tallinna linna juhtimisest kõrvaldatud. Samuti nõudis Finantsinspektsioon meie käest Edgar Savisaare ja Tallinna linnavolikogu esimehe Kalev Kalloga seotud kohtuasja süüdistusakte, mida

Eesti Ühistupanga juhtkonnal on õiguslikult võimatu Finantsinspektsioonile esitada. Meie hinnangul ei ole põhjust Tallinna linna kui institutsiooni finantsilises usaldusväärsuses küll kahelda," selgitas Ülle Mathiesen tekkinud olukorda. Tallinna finantstugevust näitab ka rahvusvahelise reitinguagentuuri Moody'se hiljutine otsus tõsta linna reiting tasemele A2.

"Kuigi Finantsinspektsioon loobus hindamast meie panga äriplaani, riskide haldamise põhimõtteid ja veel mitmeid pangana tegutsemiseks vajalikke dokumente, mis juhatus on viimase pooleteise aasta jooksul ette valmistanud ja Finantsinspektsioonile esitanud, usume jätkuvalt, et Eesti Ühistupanka on Eesti ühiskonna ja majanduse arenguks vaja," lisas Matheisen.

Ühistupangal on 161 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.