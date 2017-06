Savisaare varad | Tema firmal on saar ning tal endal garaaž. Savisaar on eraisikutele võlgu üle 100 000 euro

Täna algas Edgar Savisaare kohtuprotsess, mis on tõenäoliselt Eesti kohtuajaloo kõige suuremat tähelepanu pälviv protsess. Ärileht võttis meenutada, millises varalises seisus Edgar Savisaar on.

Esmalt andmed tema viimasest majanduslike huvide deklaratsioonist. Selle järgi teenis ta eelmisel aastal 70 106,77 eurot. Ta on seda saanud Tallinna linnakantseleist ning ka Ühistupanga asutamise sihtasutusest. Viimane on nö „Savisaare pank", mis ei suuda kuidagi finantsinspektsioonilt tegevusluba saada. Talle kuuluvast firmast ja kinnistutest kirjutame hiljem.

Deklaratsioonist tuleb aga välja ka see, et mees on võlgu kolme mehe ees. Pankadest ta laenu võtnud ei ole.

Aleksander Kofkin (kellega koos ollakse ka kohtu all): 23 957 eurot;

Oleg Harlamov: 50 000 eurot;

Raimond Kaljulaid: 35 000 eurot.

Ühtegi autot ega muid sõidukeid mees ei oma. Samamoodi ei ole tal ühegi ettevõtte aktsiaid.

Tema rahaasjadest rääkides tuleb mainida, et selle aasta alguses sai Savisaarest keskerakonna ajaloonõunik ja palka saab ta "alla 3500 euro".

Erakond on maksnud kinni ka Savisaare õigusabikulusid ligi 90 000 euro ulatuses. Erakondade rahastamise järelvalve komisjon tegi endisele Keskerakonna esimehele Savisaarele ettekirjutuse tagastada Tallinna linnale 120 000 eurot. Erakond oli ka selle valmis ise maksma, kuid juttu oli sellest, et summa võidakse edaspidi Savisaare palgast kinni pidada.

Kinnistud nii endal kui firmal

Kõige tuntum Savisaare vara on temale kuuluv Hundisilma talu, mis laiub Vihula vallas, Eru külas 14,10 hektaril. Teise kinnisvarana kuulub talle garaaž Lasnamäel, täpsemalt 167/94638 mõttelist osa elamumaast M. Härma tänav 4. See asub kohe Laagna tee ääres.

Ettevõtetest kuulub Savisaarele vaid Fixor Holding OÜ, mille kontaktisikuks on majandusaasta aruandes märgitud poeg Erki. Firma 2016. aasta majandusaasta aruannet ei ole veel avalikult väljas, kuid viimastel aastatel on selle tegevusaruanne olnud suhteliselt samasugune. Nimelt tegeleb ettevõte investeerimise ning finantskonsultatsioonidega. 2015. aasta aruande järgi tegeles firma peamiselt olemasolevate kinnisvaraobjektide arendusega. Raha teeniti aga Savisaare raamatute müügiga. Käive oli 2015. aastal väike, vaid 3466 eurot. Kahjumiks kujunes 19 267 eurot. Aasta varem oli käive vaid 1119 eurot ning kahjum 26 337 eurot. Ettevõte tegutseb niisiis viimasel ajal vanast rasvast. Jaotamata kasumit on kogunenud 145 190 eurot. Likviidseid varasid on siiski kõigest 14 742 euro eest.

Millised on firmale kuuluvad kinnistud?

Esmalt kuulub Fixor Holdingule maja Keila-Joal. Selle osaks on ka kindral Laidoneri suvemaja. 2000ndate keskel ostis Savisaare firma selle 500 000 krooniga ehkki eksperdid ütlesid, et selle turuväärtus oli toona ligi 3 miljonit krooni. Meremõisa külas asuva krundi pindala on 2787 ruutmeetrit. Aruandes on firma kirjutanud, et neil on plaanis jätkata lähiajal Keila-Joa restaureerimisega.

Teine kinnistu on samuti põnev. Nimelt Venemaa piiri ääres asuv Salusaare saar. Saare pindala on 11,2 hektarit. See asub Mikitamäe vallas, Beresje külas.

Salusaar on looduslikult kaunis koht, mida nii kohalikud kui ka kaugemalt tulijad kasutavad meeleleldi laagri- ja suvitamiskohana. Ka selle krundi liikumine tekitas omal-ajal küsitavusi. Lõuna Leht on kirjutanud:

1996. aastal tagastati saar omandireformi käigus kahele idavirulasele - Vassili Nininile ja Gennadi Fjodorovile. Nemad müüsid Salusaare 2001. aastal rohkem kui miljoni krooni eest Väino Suurele. Kõik see toimus keskerakondlasest vallavanema Inara Luigase ametisoleku ajal. Mikitamäe praegune vallavanem Aleksander Bachmann on sellisest asjade käigust tagantjärgi pahandatud.

„Praeguse vallavanemana häirib mind volikogu tegematajätmine, kui saar müüki läks," pahandas Bachmann. „Vald oleks saanud Salusaare omal ajal ära osta ja arendada endale suurema kasuga, aga tollal ei astutud vahele, kui oli võimalus saada saar munitsipaalomandisse."

Bachmann ei ole enda sõnul küll sügavuti Salusaare arendamise võimalustele mõelnud, kuid maade rentimine ühistegevuse jaoks olnuks üks võimalikke variante ning valla arengule ja tulubaasile oleks saare omandamine vallavanema arvates kindlasti kaasa aidanud. Täna aga polegi Bachmanni teatel enam mõtet sellele mõelda.

„Nüüd on rong läinud," märkis ta. „Munitsipaalomandisse saaksime selle ainult omanikult ostes. Kas omanik üldse müüks ja see [saare vallale saamine - toim.] nõuaks väga suuri mahutusi ja pühendumust."

Vallavanem nentis, et miljon krooni Salusaare eest polnuks Mikitamäe valla jaoks tookord teab mis ületamatu number. Täna aga on aga erafirma kätes oleva saare hind tunduvalt suurem.

„Ilus koht, igatpidi," kirjeldas Bachmann Salusaart. „Aga mina praegu vähemalt ilma kutseta ei tahaks oma jalga selle pinnale tõsta..."

Täna kell 10 algas Tallinnas Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas Eesti kohtuajaloo ilmselt kõige suuremat tähelepanu pälvinud protsess, kus kauaaegset Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.