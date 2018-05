Sberbank vabanes Türgi pangast

Dubai suurim pank Emirates NBD ostis Vene riigi suurosalusega pangalt Sberbank Türgi suuruselt viienda panga Denizbanki, kirjutab Reuters.

Sberbankile oli tegemist suurima varaga väljaspool Venemaad. Müük klapib strateegiaga, mille kohaselt Sberbank müüb ära välismaised ärid, et keskenduda koduturule.

Denizbanki varade maht on 37 miljardit dollarit. Pangal on 751 kontorit, millest 43 on väljaspool Türgit. Emirates NBD-l on tütarpangad Araabia Ühendemiraatides, Egiptuses, Saudi Araabias, Indias, Singapuris, Suurbritannias ning esindused Hiinas ja Indoneesias.

Lisaks Türgile on Sberbankil kaheksa tütarpanka Kesk- ja Ida-Eurpoopas. Sberbank signaliseeris, et nad otsivad sobiva hinna juures varadele ostjat.

Tehing vajab Türgi, Venemaa ja Araabia Ühendemiraatide regulaatorite heakskiitu.