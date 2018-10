Seadusandja praak: pisike tõlkeviga seaduses ei luba mõnel ettevõttel tegelikke kasusaajaid avaldada, sest valendmed tooks pea kohale 32000-eurose trahvinõude

Vaatasin huvi pärast, kuidas on vastava direktiivi tõlkinud rootslased ja esimese asjana hakkab silma, et „tegeliku kasusaaja” asemel kasutatakse terminit „verklig huvudman”, mis tõlkes tähendab tegelikku juhti. Ingliskeelne termin „owner” annab selleks võimaluse, sest see ei tähenda ilmtingimata vaid omanikku. Nii ei ole Rootsis mingit sundi, et osakuid mitteomav nõukogu liige peaks end tegeliku kasusaajana üles andma. Mis puudutab seda õnnetut sidesõna, mida ülalpool mainisin, siis minu üllatuseks on rootslased samast lõigust „või” asemel välja jätnud hoopis „ja” - Rootslased on kirja pannud, et tegelik juht on füüsiline isik, kes üksi või koos kellegi teisega omab või kontrollib juriidilist isikut või füüsiline isik, kelle kasuks tehinguid tehakse (en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.)(SFS nr: 2017:631 3 §). See on igal juhul leebem variant, sest jätab võimaluse lõigu viimase osaga mitte arvestada ega sunni rootslasi valeandmeid esitama.

Eesti Rahandusministeeriumi juhendis on öeldud, et kui isik märgitakse tegelikuks kasusaajaks oma positsiooni tõttu juhtorgani liikmena, ei loeta sellest välja, et ta saab ühingust rahalist tulu või et ühing tegutsebki tema isiklikes huvides. Ma ei tea, kas see peaks nüüd lohutama neid, kes samal ajal seadusest välja loevad, et tegelik kasusaaja on isik, kelle huvides ja kasuks tehinguid tehakse? Miks kirjutada juhendisse sisse midagi, mis seaduse endaga kooskõlas ei ole?

Mida siis teha? Ega kivist ju vett välja ei pigista, kui seal seda piiskagi ei ole. Nii ei saa ka nõukogude liikmed, kes küll kontrollivad äriühingute tegevust, kuid ei oma neis osalust, ennast tegelikeks kasusaajateks märkida. Vähemalt seni mitte kuni RahaPTS § 9 lg 1 pole saanud selle õnnetu „ja” kõrvale valikut „või”. Juhtorganite liikmed ei pea maksma trahvi selle eest, kui keegi on mõne direktiivi vildakalt tõlkinud, selle eest vastutab siiski riik.