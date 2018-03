Seadusega antud õigus: Prantsusmaa töötajad ei pea väljaspool tööaega meile lugema

Prantslastel on sellest aastast seaduslik õigus väljaspool tööaega rahuliku südamega tööga seotud meile ignoreerida.

Nn „lahtiühendamise“ seadus kohustab enam kui 50 töötajaga ettevõtted väljaspool kontorit meilide lugemise reeglid töötajatega läbi arutama.

Prantsusmaa tööministri sõnul on seaduse eesmärk tagada, et töötajad on õiglaselt tasustatud, nende puhkeaega austatakse ning luuakse suurem tasakaal inimeste töö- ja eraelu vahel. See kõik kokku peaks hoidma inimesi läbipõlemise eest.

Kuigi meede võib pealtnäha olla meeltmööda vaid töötajatele, siis Fortune kirjutab et kasu on siiski ka ettevõtetel, sest mida puhanumad ning rahulolevamad on nende töötajad, seda toolikumad nad on.

Prantsusmaa ametiühingute kinnitusel on digitehnoloogia toonud nn deklareerimata töö plahvatusliku kasvu. Ehk siis inimesed tegelevad tööasjadega väljaspool tööaega, mille eest neile aga tasu ei maksta. Maailma Majandusfoorumi veeb kirjutab, et nii mitmedki Prantsusmaa ettevõtted on juba ametlikult keelanud töötajatel pärast tööaega meilide lugemise. Mitmed firmad on meilisüsteemid ööseks välja lülitanud.

Erinevate akadeemiliste uuringute kohaselt on töised e-mailid väga suur stressiallikas. Stanfordi äriprofessorid on hinnanud, et tööstress lisab Ameerika tervishoiukuludesse igal aastal 125-190 miljardit dollarit ja kokku moodustavad need kuludest 5-8%. Ületöötamine annab sellest 48 miljardit dollarit.

Palud Euroopa firmad on teinud katseid töötajate läbipõlemise riske vähendada ning ületunnitööd kärpida. Nii blokeeris Volkswagen juba 2012. aastal pärast tööaega meilide jõudmise töötajate nutitelefonidesse. Daimler läks veelgi kaugemale ning kustutas kõik töötajate puhkuse ajal neile laekunud töömeilid.

Prantsusmaal kehtib 35-tunnine töönädal juba alates 2000. aastast.