Seadusega sunnitakse panku võtma laenutagatiseks lehmi, kitsi ja lambaid

Varsti peavad Zimbabwe kommertspangad aktsepteerima lehmadest, kitsedest ja lammastest eluskarja laenutagatisena, selgub teisipäeval Zimbabwe parlamenti esitatud seaduseelnõust, kirjutab Bloomberg.

Et sellest saaks asja, luuakse vallasvarade register, mida hakkab administreerima riigi keskpank. Lisaks loomadele sobivad sinna registrisse ka sõidukid, telerid, külmikud, arvutid ja muud kodumasinad. Tagatiseks sobivad need varad, mis nad on hinnatud ja registreeritud keskpanga registris.

„Finantsinstitutsioonide ministrina tunnen ma vajadust, et et muuta pankade suhtumist peegelduma meie majanduse reaalsust,“ ütles Patrick Chinamasa. “Pangad on harjunud ajama asju vanal moel ja ei suuda vastata majanduse vajadustele.”

Põhiliselt kasutatakse selles Aafrika lõunaosas asuvas riigis maksevahenina USA dollarit. Likviidsuspitsituse tõttu on majanduskasvuga nigelad lood ning kallis dollar on murendanud Zimbabwe ekspordi konkurentsivõimet. Rahapuudus on muutunud nii suureks, et pangad piiravad sularaha väljavõttu.

IMFi prognoosi kohaselt peaks tänavu Zimbabwe majandus kahanema 2,5 protsenti läinud aastase 0,3 protsendise languse järel.