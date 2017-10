Seakasvataja renoveerib Eesti suurima seafarmi

Eesti suurim seakasvataja AS Rakvere Farmid renoveerib Viljandi külje all asuva Ekseko seafarmi. Rekonstrueerimisega alustati 2011. aastal, septembris sai valmis kolmas korrus investeeringuga 1,8 miljonit eurot, teatas ettevõte.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere rõhutas, et Eesti suurima seakasvatajana jätkatakse hoolimata jätkuvast sigade Aafrika katku levikust efektiivsust tõstvate investeeringutega algtootmisesse, mille eesmärk on parandada loomade heaolu ning tagada efektiivsem ja keskkonnasõbralikum tootmine. „Alustasime neljanda korruse rekonstrueerimistöödega eelmise aasta sügisel ning nüüd on kokku valmis kolm korrust kuuest. Uutes seakasvatusruumides on kvaliteetsem õhk, parem valgustus, uued põrandad, sulustik ja söötmissüsteemid ning kaasaegne reguleeritav temperatuur vastavalt igale vanusegrupile. Lisaks on uued ruumid ka paremaks töökeskkonnaks farmi töötajatele,“ lisas Mere.

„Võtmetähtsusega renoveerimise juures on ka keskkonnasäästlikkus. 2015. aastal paigaldati Ekseko farmile uus biokütusel toimiv katlamaja. Varasemalt renoveeritud korruste pealt näeme, et soojusenergia sääst on ligi 50% ning elektrienergia sääst isegi 70%. Igale korrusele oleme paigaldanud ka vedelsõnniku jahutustorustiku, kuhu siis viimase korruse valmimisega plaanime paigalda soojuspumbad, millest saadav energia kasutatakse hoone kütteks ning sellega säästame ka katlamajas tarbitava maagaasi kogust,“ selgitas Mere.

Ekseko seafarmi järgmise korruse renoveerimistöödega alustatakse aasta lõpus ning valmima peaks see järgmise aasta oktoobris. Kogu hoone valmib tänaste plaanide kohaselt 2020. aasta lõpuks ning valmides mahutab 22 000 siga rohkem.

Rakvere Farmid süsteemi kuulub üle Eesti 22 seafarmi. Nuumsigade kasvatamisel kasutatakse Rakvere Farmides kaht viisi: osa põrsaid kasvatatakse suureks Rakvere oma nuumafarmides, teised põrsad antakse kasvatada lepingulistesse nuumafarmidesse.

Eesti suurim seakasvatusettevõte AS Rakvere Farmid on AS HKScan Estonia tütarettevõte, kasvatades 40% Eestis kasvavatest nuumsigadest.