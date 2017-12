SEB alustab tänasest välkmaksete pakkumist

Tänasest pakub SEB Eestis ja Lätis kõigile oma klientidele välkmaksete täislahendust, mis võimaldab teha Euroopa-siseseid ja siseriiklikke kuni 15 000-euroseid ülekandeid ööpäevaringselt mõne sekundiga. Välkmakse tegemiseks peavad nii makse saatja kui saaja pank olema välkmaksete süsteemiga liitunud.

Selleks, et välkmaksete lahendust kasutada, ei pea SEB kliendid oma harjumuspäraseid maksetoiminguid muutma. Võimalusel algatatakse automaatselt välkmakse, mille hind on SEB kliendile sama mis Euroopa tavamaksel. Paralleelselt välkmaksetega jääb toimima ka Euroopa tavamaksete (SEPA) süsteem.

Alates 21. novembrist said kõik SEB Eesti ja SEB Läti kliendid välkmakseid vastu võtta. 4. detsembril aga lisandus ka välkmaksete algatamise funktsioon. SEB Mobiilirakenduses saab hakata välkmakseid teostama samuti lähipäevil.

„Selleks, et meie majandus saaks kogeda välkmaksete toimimisest tingitud plusse, on vaja et sellega oleks liitunud nö kriitiline mass Euroopa ja Balti riikide pankasid. Praegu on SEB küll ainuke Eesti tegija selles valdkonnas, kuid usun, et juba 2018. aasta jooksul saab meie algatus toetust ka teiste teenusepakkujate poolt. Teiste makseteenusepakkujate süsteemiga liitumine Eestis, asendaks juba lähitulevikus kuni 80% ulatuses SEB Euroopa tavamakseid välkmaksetega.“ kommenteerib arendustööd SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Välkmaksete arveldamine toimub on üleeuroopalises maksesüsteemis, mis võimaldab teha Euroopa-siseseid ning kuni 15 000-euroseid ülekandeid mõne sekundiga. Süsteemi eelis Euroopa tavamaksete (SEPA) ees on ööpäevaringne töö ja maksete toimumine ka nädalavahetustel ja pühade ajal. Välkmaksete süsteemiga liitumine on Euroopa pankade jaoks vabatahtlik ning eeldab makseteenuse pakkuja valmisolekut ööpäevaringseks maksete töötluseks.