SEB: eestlased prognoosivad oma elu pikkuseks üle 85 aasta ega kiirusta pensioni saabumisel tööd lõpetama

„On inimlik, et me soovime elada pikka ja täisväärtuslikku elu. Kuna eluiga pikeneb ja rahvastik vananeb, siis meil tuleb aegsasti mõelda oma pensioni sissetuleku peale – meeldib see siis meile või mitte. Harjumus oma pensioni sissetulekut planeerida juurdub tasapisi. Planeerimise juures on oluline, et ideest, kuidas enda pensionipõlve finantseerida jõutaks ka tegudeni. Ehk siis, kui nähakse alternatiivina investeerimist, siis tuleks sellega võimalikult vara alustada – aeg töötab meie kahjuks,“ kommenteeris uuringu näitajaid AS SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Samuti ei kipu Eesti elanikud pensioni saabumisega tööd lõpetama ning mida kõrgem on vastaja sissetulek praegu, seda tugevam on tema veendumus ka vanemas eas edasi töötada. Keskmiselt soovib peale 65. eluaastat töötada iga kolmas eestimaalane ning trend puudutab juba iga teist vastajat, kui tema sissetulek läheneb 2000 eurole kuus. Seevastu alla 1000-eurose kuusissetulekuga vastajaist soovivad tööd ka pensionieas jätkata ainult 16% .

SEB Pensionivalmiduse uuring kaardistab Baltimaade elanike pensionialaseid teadmisi, usaldust pensionisüsteemi vastu, inimeste käitumist pensioniks kogumisel ja kindlustunnet tulevase pensioni suhtes.