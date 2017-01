Ligi 30 aastat SEB töötanud ja sellest 11 aastat panga juhatuse esinaisena töötanud Annika Falkengren teatas panga nõukogule tagasiastumise kavatsusest. Panga nõukogu asub pangale juhti otsima, teatas pank.

„Olen kogu oma tööelu pühendanud SEB-le,“ ütles ta. „See on olnud fantastiline teekond koos klientide ja kolleegidega. Pärast pikka karjääri SEB ei ole lihtne uue rolli võtmine. Siiski jõudsin järeldusele, et see moment on praegu.“

Annika Falkengren lahkub SEBst hiljemalt 2017. aasta juulis. Ta asub tegevpartnerina tööle Šveitsi varahaldusfirmas Lombard Odier Groupis.

Lombard Odier Group on üks Šveitsi vanimaid privaatpanku, kirjutab DI.se. Pank asutati 1796. aastal ja see on olnud sama perekonna käes seitse põlvkonda.