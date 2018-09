SEB hakkab finansteenuste parandamiseks idufirmadele raha andma

Investeeringud ühe idufirma kohta jäävad üldiselt 50 000 ja 200 000 euro vahele ning pangal on vähemusaktsionärina võimalus võtta ettevõtte arendamises aktiivne roll.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Pariku sõnul tahetakse jõud ühendada Fintech’idega, kellel on selge ettekujutus, kuidas parandada finantsteenuseid ning töötatakse nendega koos, et plaanid ellu viia. „Finantsteenused peavad muutuma lihtsamaks, paremini arusaadavateks, mugavamateks, kiiremateks ja turvalisemateks. Idufirmad oma innovaatilise lähenemisega ja aitavad meil seda eesmärki saavutada,“ lausus ta. Idufirmadele pakub partnerlus SEB-ga aga pariku sõnul uusi võimalusi kasvamiseks ning klientide arvu suurendamiseks. „Uus algatus on selge märk, et näeme avatud panganduse tulevikku partnerluses ning oleme valmis sellesse investeerima, kuna usume Balti idufirmadesse,“ Lausus Parik.