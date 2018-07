SEB juht: Eestil on suur oht jääda kahe kuhja vahele

„Eesti on selgelt lahkumas odava tööjõuga riikide hulgast, kuid pole jõudnud veel kõrge tootlikkusega riikide hulka – suur oht on jäädagi nende kahe kuhja vahele. Tänane 8-protsendine palgakasv on majanduse taluvusvõime ülemisel piiril. Kui soovime selle jätkumist senises tempos, peame olema oma töös märgatavalt nutikamad,“ märkis ta.

Parik kinnitab, et ettevõtete suurim ülesanne on ärimudeli uuendamine.

Eesti traditsiooniline äri – odav tootmine ja eksport Põhjamaadesse – on muutunud aina keerulisemaks. Seda iseloomustab fakt, et juba aastaid kasvab Eesti teenuste eksport kaubaekspordist kiiremini. Samas on raske Eestit ette kujutada eksportiva tööstuseta: kaubaeksport annab Eesti sisemajanduse kogutoodangust endiselt enam kui poole ja töötlevas tööstuses töötab viiendik kõigist töötajatest.

Loe veel

„Kahjuks näitab investeeringute madalseis, et vähemalt tehnoloogilise arengu poolelt ei ole suurt hüpet oodata. Kuid ehk vajabki Eesti ettevõtlus täna järjekordse masina asemel hoopis nutikamat turundust ja kõlavamaid brände, et väljuda hinnakonkurentsi nõiaringist,“ ütleb Parik. Elu kipub näitama, et edukaks osutuvad ettevõtted, kes suudavad madala hinna asemel pakkuda klientidele atraktiivset disaini ja kindlat kvaliteeti.