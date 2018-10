SEB juht kinnitab investoritele: meile rahapesuskandaal hoopi ei anna, aga ma ei saa rahulik olla

Torgeby kinnitas Bloombergile, et ta on väga kindel, et SEBd ei ole ebaseadusliku raha liigutamiseks kasutatud. Samas kinnitas ta, et pärast seda kui kahe suuremat Põhjamaa panka rahapesuga seotuses süüdistatakse ei saa ta end väga rahuliult tunda.

Nii SEB kui Swedbank on kinnitanud, et nende ärimudel Baltikumis on olnud kohalikele klientidele ning Põhjala ettevõtete tütarfirmadele keskendumine, mitte mitteresidentide äri, mis Danske Bankile süüdistused tõi.