SEB juht: praeguse majanduskasvuga ei saavuta me loodetud elatustaset mitte kunagi

Viimasel kahel aastal on Eesti majanduskasv olnud Euroopas vastavalt 23. ja 20. kohal ja sellise tempo jätkumisel ei saavuta me loodetud elatustaset mitte kunagi, tõdeb SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik panga tulemuste kommentaaris.

„Ootus, et Eesti jõuab elatustasemelt järele Euroopa riikidele, saab täituda vaid siis, kui meie majanduskasv on Euroopa riikide esimeste hulgas. Viimasel kahel aastal on Eesti majanduskasv olnud Euroopas vastavalt 23. ja 20. kohal ja sellise tempo jätkumisel ei saavuta me loodetud elatustaset mitte kunagi," tõdeb Parik. "Kui me oleksime suutnud viimased 10 aastat hoida EL-i kõige kiiremat majanduskasvu, siis oleks Eesti majandus täna kaks korda suurem, märkis ta.

SEB Eesti üksused lõpetasid tänavuse esimese kvartali 12,5 miljoni euro suuruse puhaskasumiga, seda on vähem kui 2016. aastal teenitud 12,8 miljonit.

Pariku sõnul mõjutas puhaskasumit suurenenud dividendidelt makstud tulumaks. SEB Eesti maksis 2017. aasta esimeses kvartalis emaettevõttele 30 miljonit eurot dividende, millelt tasuti Eesti riigituludesse 7,5 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.

SEB tegevustulud kasvasid mullu sama ajaga võrreldes 10,9 protsenti 35,3 miljoni euroni. Tegevuskulud kasvasid 15,3 miljoni euroni mulluselt 14,8 miljonilt eurolt.

Laenukahjumite eraldisi vähendas pank 2017. aasta esimeses kvartalis 0,1 miljoni euro ulatuses 2016. aasta samal perioodil vähendas pank 0,7 mln euro ulatuses eraldisi.