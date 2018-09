SEB: kas me tegelikult ikka teame, mis seisus riigi majandus on?

Majanduskasvu veab endiselt ehitus

Vaadates sisemajanduse kogutoodangu kujunemist tootmismeetodi järgi, andis oodatult kõige tugevama panuse majanduskasvu ehitussektor. Võrreldes 2017. aasta II kvartaliga suurenes seal loodud lisandväärtus lausa 17%. Seejuures on ehitus olnud majandus­kasvu peamine vedaja juba 2016. aasta lõpust saadik, ainsaks erandiks 2017. aasta IV kvartal, kui IT sektori panus oli pisut suurem. Kuigi III kvartali andmetega ehitusturu kohta läheb veel aega, võib eeldada, et sellel aastal sai mahtudelt ületatud isegi 2007. aasta buumiaegne tase. Väga head olud tööturul koos soodsa demograafilise olukorraga on olnud vesi elamuehituse veskile ja iga arendaja proovib tänasest situatsioonist maksimaalset kasu lõigata. Lisaks on käigus hulk olulisi riigi tellimusel teostatavaid ehitusprojekte, mis valdkonna tähtsust sisemajanduse kogutoodangus paisutavad. Samas on selge, et tänane tempo on ajutine ja juba mõne aasta pärast võivad ehitusmahud jääda oluliselt tagasihoidlikumaks.

Tubli tõuke majanduskasvule on tänavu andnud töötlev tööstus. Nagu rõhutas ka Statistikaameti pressiteade, oli selle panus majanduskasvu viimase kolme aasta suurim. Kui I kvartalis suurenes töötlevas tööstuses loodud lisandväärtus 4,8%, siis II kvartalis 5,6% võrra. Konkreetsetest tööstusharudest on lisandväärtuse kasv olnud tänavu kiirem elektriseadmete tootmises ja masinatööstuses. Samas on lisandväärtus märkimisväärselt kahanenud sellistel olulistel tegevusaladel nagu puidu- ja toiduainetööstus. Et suurem osa Eesti tööstustoodangust eksporditakse, siis sõltub töötleva tööstuse väljavaade meie kaubanduspartnerite käekäigust. Peamiste sihtriikide kohta tehtud majanduskasvu­prognoose uskudes, võib edaspidi tööstuse kasv siiski aeglustuda. Samas on näiteks Põhjamaade puhul paljud sinna eksportivad ettevõtted seotud palju ulatuslikemasse väärtusahelatesse, mistõttu võib neid Soome või Rootsi sisenõudluse asemel mõjutada hoopis olukord USAs või Hiinas.

Teised olulised tegevusalad, mis tänavu mõlemas kvartalis majanduskasvule hoogu andnud, on kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, veondus ja laondus ning IT valdkond. Neist esimene hõlmab endast palju erinevaid elualasid alates reklaamibüroodest, lõpetades teaduslaboritega, kuid eelkõige väljendab selle valdkonna kasv just ehitussektoriga seotud ettevõtete nagu inseneri- ja arhitektuuribürood edukat käekäiku.

Majanduskasvu hindamine aina keerulisem

Loe veel

Koos viimase kvartali tulemustega, avaldas Statistikaamet revideeritud andmed 2014-2017. aasta kohta. Kuigi ka varem on revisjonid SKP statistikat oluliselt muutnud, on seekordne ümberhindamine eriti ulatuslik, seda just 2016. aasta osas. Mõeldes end tagasi toonasesse ajajärku, edenes Eesti elu küllalt hästi – palgad kasvasid kiirelt, tööhõive aina suurenes ja meeleolu majanduses oli üsna optimistlik. Küll ei tahtnud see positiivne foon kuidagi kokku käia SKP statistikaga, mis esialgu vaid 1,6% suurust majanduskasvu mõõtis. Hilisemate ümbervaatamiste tulemusena tõusis hinnang küll 2,1%ni, kuid jõuka Euroopaga konvergeeruda sooviva väikeriigi jaoks oli see endiselt vähevõitu. Nüüdse revisjoni tulemusena tõsteti hinnang 2016. aasta majanduskasvule aga lausa 3,5%ni, mis tähendab, et tegelikkuses läks Eesti majandusel väga hästi. Muuhulgas selgus, et varem arvatud investeeringute languse asemel, kasvasid need 2016. aastal hoopistükkis 3% jagu. Tubli lisapanuse sai ka ekspordistatistika.

Kuigi kahtlemata ei rõõmusta taolised kõikumised ühtegi majandusprognoose koostavat analüütikut, siis tegelikkuses on hinnangute taolise erinevuse mõju palju ulatuslikum. Nagu tõi oma kommentaaris esile Eesti Pank, oli valitsuse heldema eelarvepoliitika üks ajenditest just aeglane majanduskasv, mida riigi suuremate kulutuste abil sooviti käima tõmmata. Nüüdseks oleme aga teada saanud, et erguteid sooviti süstida vägagi elujõulisele majandusele. Avaliku sektori kulutuste suurendamine ajal, kui majandusel läheb niigi hästi, tekitab ebatervet konkurentsi ressursside pärast ja võib pikas plaanis majandusele hoopis kahju teha.

Hüplik statistika ei ole seotud ilmselt mitte seda koostavate statistikute pädevuse, vaid andmekvaliteediga. Registripõhiste andmete kasutamine ei ole veel piisavalt ulatuslik ja alati ka võimalik. Ettevõtjate motivatsioon Statistikaameti päringutele vastamisel on aga olnud ajas pigem kahanev ja selle tulemusena hinnanguvead ka sünnivad. Et olukorra imelist paranemist lähitulevikus pole loota, tähendab see paraku vajadust suhtuda SKP statistikasse teatava skepsisega ja rakendada reaalse majandusolukorra hindamiseks teisi numbreid.