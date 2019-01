SEB kasum Eestis mullu vähenes

Kasumit on mõjutanud suurenenud dividendimakselt tasutud tulumaks. SEB Eesti maksis 2018. aastal tulumaksu 34,1 miljonit eurot, 2017. aastal 7,5 miljonit, teatas SEB.

SEB 2018. aasta tegevustulud ulatusid 155,9 miljoni euroni, mis on 7 protsenti enam võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Tegevuskulud olid 57,2 miljoni eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 protsenti. Laenukahjumite eraldisi suurendas pank 2018. aastal 0,9 miljoni euro ulatuses (2017. aasta samal perioodil vähendas pank 5,0 miljoni euro ulatuses eraldisi).

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik ütles, et 2018. aasta oli Eesti majandusele edukas, kuid ilusate numbrite taga on mitmeid murepilvi. „Kuigi majanduskasv oli eelmisel aastal kiire, ulatudes SEB hinnangul 3,6 protsendini, siis umbes poole sellest andsid ehitus ja ehitusega seotud tegevusalad. Eesti ekspordikasv on sisuliselt peatunud ja tööstust veavad üksikud tegevusalad nagu puit ja põlevkiviõli. Positiivse poole pealt on näha kõrgema lisandväärtusega teenussektorite nagu IT suuremat panust majandusse. Viimase 10 aasta majanduskasvust on üle 40 protsendi tulnud just IT-sektorist," sõnas ta.

„Palgatöötajaid rõõmustas endiselt tugev tööturg. Tööga hõivatuid oli 68,5 protsenti tööealistest ja see näitaja on Euroopa Liidus ainsana kõrgem Rootsis. Palgakasv on endiselt üle 7 protsendi ja viimase kolme aastaga on keskmine palk kasvanud ligi 24 protsenti. 2018. aasta keskmine brutopalk tuleb üle 1300 euro, mida on ligi 300 eurot enam kui Lätis ja 400 eurot enam kui Leedus," lisas Parik.