SEB maksis 30 miljonit eurot dividende

SEB Eesti maksis 2016. aasta kasumi arvelt 30 miljonit eurot dividende ning sellelt 7,5 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu, teatas pank.

"SEB Eesti on tugevalt kapitaliseeritud ja viimasel kolmel aastal oleme suurendanud dividendide väljamakseid omanikele, mis omakorda on suurendanud ka meie panust riigi maksutuludesse. Viimase kolme aasta jooksu on SEB Panga Grupp tasunud eri maksudena, sealhulgas töötajatelt kinnipeetud maksudena riigikassasse 67,7 miljonit eurot," ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik panga pressiteate vahendusel.

SEB dividendimaksed emaettevõttele on panga teatel aasta-aastalt suurenenud. Eelmisel aastal maksis SEB Eesti dividende summas 20 miljonit eurot, millega seoses tasuti Eesti tuludesse ettevõtte tulumaksu 5 miljonit eurot. 2015. aasta esimeses kvartalis maksis SEB Eesti dividende 10 miljonit eurot ja neilt tulumaksu 2,18 miljonit eurot.