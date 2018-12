SEB nädalakommentaar: kas kuld on õige kriisieelne investeering?

Veelgi enam, kulla tootlus on väga tsükliline ja ka pikkades ajavahemikes üsna ebausaldusväärne. Vaadates vaatlusalust viimast poolsajandit kümnendite pikkuste lõikudena, saame aastaseks keskmiseks tootluseks 1970ndatel +31%, 80ndatel -2%, 90ndatel -3%, 2000ndatel +14% ja 2010ndatel 2%. Kui olete tugevalt kullausku investor ajavahemikul, mis on sarnane perioodile 1980-2000, siis võite veeta valdava aja oma investeerimiselust langustrendis. Tasub tähele panna ka asjaolu, et 70ndate tulemus on mõjutatud kullastandardist loobumisest 1971. aastal, mis üsna ainulaadse sündmusena avaldas kullahinnale kahtlemata suurt mõju.

Kulla koht investeerimisportfellis

Kuidas siis üldse kulda investeerimisportfellis kasutada? Üks võimalus on seda teha muidugi puhtspekulatiivselt, kui sinu analüüs ja/või metoodika viitab sellele, et kulla jaoks võiks ees olla hea aeg. Kui see metoodika aga piirdub kõhutunde või isikliku arvamusega, siis on tegu pigem hasartmängu või selgeltnägemisega, mispuhul soovitaksin järele mõelda, kuivõrd realistlik see on, et oled tulnud millegi peale, mida turg ei ole juba arvesse võtnud.

Teine võimalus, mis on pikaajalise argiinvestori jaoks kindlasti mõistlikum, on kasutada kulda riskide hajutamiseks. Kui me tahaksime alati maksimeerida oodatavat absoluuttootlust, siis peaksime investeerima sisuliselt koguaeg 100% rahast aktsiaturgudele. Paraku muudame sellega oma portfelli väärtuse võib-olla et talumatult hüplikuks, võime panna ennast konto nullistumise riski alla ja näeme ilmselt ka väga pikki perioode, kus teised varaklassid näitavad paremat tootlust. Kui paljud meist suudavad tegelikult jääda rahulikuks, kui oleme kaotanud poole oma rahast, kui oleme viis aastat oma investeeringutega miinuses või kui näeme kümme aastat järjest, kuidas parasjagu kuum varaklass teeb meie omale pika puuga tuule alla? Ühetaolise portfelliga seda juhtub ja me ei tea kunagi ette, milline aeg on tulekul.

Selle leevendamiseks lisatakse portfelli ka võlakirju ja teisi varaklasse või erinevaid strateegiaid. Need võivad olla ajalooliselt pakkunud küll väiksemat kogutootlust, kuid nende tootlus langeb teistele perioodidele. Kui üks vara näitab parajasti kehva tootlust, siis mõni muu jällegi särab. Sama rolli võib osaliselt täita ka kuld.