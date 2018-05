SEB: pensionifondi puhul on kõige tähtsam investeeringu tootlus

Me endiselt arvame, et eelkõige peab fookuses hoidma investeeringu tootlust ning jätkame head tootlust pakutavate projektide jälgimist nii Eestis, kui ka välismaal, ütles SEB Elu – ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

„Eesti investeeringuid oleme ka seni käsitlenud, investeerides nii kohalikesse telekommunikatsiooni- taristu – kui ka energiaettevõtetesse, samuti aga BaltCapi fondidesse. Kuna on näha, et meie kliendid on sellest tegevusest jätkuvalt huvitatud, jätkame hea meelega,“ ütles ta.

“Eesti elanikuna ka minul on hea meel märgata, et usk Eesti majandusse on meie inimeste seas tugevnenud ja nad on valmis panustama siia ka omad säästud. Praegu on see ka täiesti põhjendatud, sest meil läheb hästi. Investoritena aga me ei tohi unustada, et on nii häid, kui ka halbu aegu ning kuna Eesti majandus on väga avatud ja teistest mängijatest sõltuv, võib olukord üsna kiiresti muutuda,” märkis ta. “Seega, võttes uuringu tulemust kokku, võiks öelda, et see, et suur protsent eesti inimestest peavad kohalikku majandusse panustamist tähtsaks, on õige ja hea näitaja, samas see on eelkõige hoiak, mis ühelt poolt ei nõua investoritelt kogu vara suunamist ühte regiooni, teiselt poolt aga võib järgmise majandustsükliga kiiresti muutuda.”